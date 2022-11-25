События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 ноября
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,6%
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (3кв2022)
|2,7 млрд канад. долл
|6,6 млрд канад. долл
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-32,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|278,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|126,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-5,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-202,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-44,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-65,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-16,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|112,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2022
|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для ВОСА (19.12.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме выделения из него ООО ДМ)
|цена выкупа у несогласных с реорганизацией — 71,5 руб за ао
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для ВОСА (23.12.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022)
|18,03 (1П2021) + 23,63 (фин) — див-д 2021
|20,39 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ГОСА — 16.11.2022)
|0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021
|3508 (ао), 0 (ап) (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221125/838956321.html