Совфед представит список кандидатур на пост главы Счетной палаты
Совфед до конца года представит президенту список кандидатур на пост главы Счетной палаты
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Совфед в скором времени начнет составлять список кандидатов на пост главы Счетной палаты. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета по бюджету СФ Сергей Рябухин.
По его словам, перечень будет представлен президенту до конца текущего года. Сенатор подчеркнул, что данный вопрос представляет особую важность и не терпит отлагательств.
Ранее во вторник СФ получил представление главы государства об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, вопрос войдет в повестку пленарного заседания палаты, которое состоится в среду.
Сам Кудрин в своем телеграм-канале сообщил, что подал заявление об уходе в установленном порядке и планирует заняться поддержкой крупных частных инициатив.
Согласно законодательству РФ, назначение на должность главы СП и освобождение с нее относится к компетенциям Совета Федерации.