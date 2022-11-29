МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Совфед в скором времени начнет составлять список кандидатов на пост главы Счетной палаты. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета по бюджету СФ Сергей Рябухин. Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты

По его словам, перечень будет представлен президенту до конца текущего года. Сенатор подчеркнул, что данный вопрос представляет особую важность и не терпит отлагательств.

Ранее во вторник СФ получил представление главы государства об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, вопрос войдет в повестку пленарного заседания палаты, которое состоится в среду.

Сам Кудрин в своем телеграм-канале сообщил, что подал заявление об уходе в установленном порядке и планирует заняться поддержкой крупных частных инициатив.

Согласно законодательству РФ, назначение на должность главы СП и освобождение с нее относится к компетенциям Совета Федерации.