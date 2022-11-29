МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Вышедшие во вторник данные показали замедление инфляции в пяти землях Германии в ноябре. Это означает, что ценовое давление в крупнейшей экономике Европы ослабло, но этот факт вряд ли убавит решимость ЕЦБ бороться с ростом цен. В Германии ожидают увеличения долговой нагрузки

В самом многонаселенном регионе Германии — земле Северный Рейн-Вестфалия — годовой темп инфляции замедлился до 10,4% с 11,0% в октябре. Инфляция также ослабла в Баден-Вюртемберге, Баварии, Бранденбурге и Гессене.

Вместе с тем президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала в понедельник, что инфляция в еврозоне еще не достигла пика и может подняться выше, чем ожидается в настоящее время. Это заявление стало сигналом о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок.

Ее заявление, как и высказанное ранее мнение главы центрального банка Нидерландов Клааса Кнота, вероятно, ослабили ожидания менее агрессивного повышения ставок ЕЦБ.

За три месяца центральный банк повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 1,5%, чтобы сдержать спрос и замедлить рост цен.

Предварительные данные по инфляции в Германии в целом выйдут в 13.00 по Гринвичу.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что рост гармонизированного по стандартам ЕС индекса потребительских цен в Германии в ноябре замедлился до 11,3% с 11,6 в октябре.