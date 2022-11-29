МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в ноябре снизился до 100,2 пункта с пересмотренного показателя октября в 102,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Предварительный индекс потребительских цен в Испании упал в ноябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя сразу до 100 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 102,5 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился до 75,4 пункта с пересмотренного уровня октября в 77,9 пункта (первоначально показатель за октябрь составлял 78,1 пункта).

Индекс экономических условий снизился до 137,4 пункта с пересмотренного значения октября в 138,7 пункта (изначально показатель составлял 138,9 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.