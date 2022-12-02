МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -4,8% -2,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 0,6% -0,2% (факт)
5:40 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
5:40 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (октябрь) 3,7 млрд евро 5,2 млрд евро
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -27 тыс -20,3 тыс
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3,306%  
15:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (ноябрь) 0,4% 0,3%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь) 261 тыс 200 тыс
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (ноябрь) 233 тыс 190 тыс
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (ноябрь) 108,3 тыс 5,0 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (ноябрь) 5,2% 5,3%
16:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
17:56 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (ноябрь) 4,7% 4,6%
17:56 USD США — Доля экономически активного населения (ноябрь) 62,2%  
17:56 USD США — Уровень безработицы (ноябрь) 3,7% 3,7%
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 627  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 784  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -16,8 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за ноябрь 2022    
  RUB ООО O’КЕЙ — закрытие реестра для ВОСА (16.12.2022, в заочной форме, решение об отказе от размещения биржевых облигаций определенных серий)    