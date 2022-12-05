МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская экономика справилась с несколькими волнами односторонних ограничений, и несмотря на мрачные прогнозы из-за рубежа спад ВВП России в 2022 году составит всего 2,9%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Нацбанк Казахстана спрогнозировал инфляцию и ВВП в стране к концу года

"Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений. В сентябре ВВП вырос на 2% в месячном исчислении. Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%", — сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.

Ранее Решетников принял участие в работе третьего заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, а также провел встречу с министром туризма Мьянмы.