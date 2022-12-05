БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Евросоюз на год продлил режим санкций за серьезные нарушения прав человека, сказано в обнародованном заявлении Совета ЕС. Режим действует до 8 декабря 2023 года. В Кремле оценили слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций

Режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он предусматривает меры в виде заморозки активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Страны ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

В сентябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит включить коррупцию в преступления, за которые применяются санкции в соответствии с режимом за нарушения прав человека. Пока такое предложение официально озвучено не было.

Режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

ЕС впервые применил санкции в рамках этого режима 2 марта 2021 года против четырех граждан России. Затем список расширялся, в него дополнительно вошли фигуранты, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. В настоящее время в списках находятся 17 физлиц и пять организаций.