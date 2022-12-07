ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Китайская сторона намерена решительно защищать свои законные права и интересы в споре с Евросоюзом, заявило министерство коммерции страны. Евросоюз попросил ВТО разрешить два торговых спора с Китаем

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС обратился к Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой сформировать панели арбитров для разрешения двух споров с Пекином, начатых Брюсселем.

"Китайская сторона надлежащим образом рассмотрит соответствующий запрос, направленный ЕС, в соответствии с процедурами разрешения споров ВТО, будет решительно защищать свои законные права и интересы", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте китайского ведомства в среду.

В минкоммерции подчеркнули, что Китай всегда осуществлял внешнюю торговлю в соответствии с правилами ВТО, добавив, что китайская сторона "сожалеет" из-за решения ЕС.

Ранее Евросоюз начал разбирательства по делам в рамках организации, первый этап которых — двусторонние консультации. Если такие консультации не приводят к разрешению спора, истец может попросить ВТО сформировать панель арбитров организации для его урегулирования.

Одно из этих двух дел касается торговых ограничений, которые Китай ввел в декабре 2021 года в отношении литовского экспорта и экспорта ЕС, содержащего литовские компоненты. Второе касается того, что Китай с августа 2020 года препятствует компаниям с патентами на высокие технологии защищать свои права в некитайских судах, в том числе в судах ЕС.