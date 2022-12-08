ПАРИЖ, 8 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Нидерландах начала снижаться: по голландскому гармонизированному индексу потребительских цен (ИПЦ) по итогам ноября она составила 9,9%, сообщает в четверг Центральное статистическое бюро страны (CBS). СМИ: Нидерланды выделят средства на смягчение последствий инфляции

По голландскому гармонизированному ИПЦ по итогам ноября повышение общего уровня цен на товары и услуги составило 9,9%, по европейскому — 11,2%. Годовая инфляция в стране по итогам октября по европейскому гармонизированному ИПЦ достигала 16,8%, по голландскому индексу — 14,3%.

Отмечается, что в значительной степени снижение инфляции связано с динамикой цен на рынках энергоресурсов. Стоимость энергии, включая газ, электричество и отопление, выросла в ноябре на 70% в годовом выражении, в то время как в октябре этот рост составлял 173%. На такое снижение повлияли меры правительства, в том числе компенсация населению роста цен на электроэнергию. Кроме того, топливо в этом месяце подешевело на 0,6% по сравнению с прошлым месяцем.

Ранее в четверг сообщалось, что продукты питания в Нидерландах в ноябре подорожали почти на 16% в годовом выражении.

В октябре стало известно, что власти Нидерландов в целом могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране. Также голландское правительство планировало выделить малому и среднему бизнесу порядка 3 миллиардов евро.