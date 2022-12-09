МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,37% после 0,18% в октябре, в годовом выражении замедлилась до 11,98% с 12,63% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. Объем ФНБ за ноябрь увеличился на 15,43 миллиарда рублей

"В ноябре 2022 года по сравнению с октябрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,07%", — говорится в документе.

В годовом выражении рост цен в ноябре замедлился до 11,98% с 12,63% в октябре.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в ноябре в месячном выражении составила 0,4% после 0,28% в октябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 11,12%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,06% (в годовом выражении рост на 13,36%). Услуги прибавили 0,76% к октябрю текущего года (рост год к году — на 11,22%).

Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 23 субъектах РФ. В наибольшей степени – в Ненецком автономном округе (на 1,2%) в связи с удорожанием услуг (на 2,8%). В то же время отмечено снижение потребительских цен в Тюменской области (без автономных округов) — на 0,3%, а также Новосибирской области — на 0,1%.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что она может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%. ЦБ прогнозирует, что инфляция в России по итогам текущего года составит 12-13%.

В пятницу президент РФ Владимир Путин допустил, что инфляция в России в текущем году будет в пределах 12,2%.