МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. РФ будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. ООН: Минск готов разрешить транзит украинского зерна по своей территории

"Главный документ — это меморандум, который был заключен между РФ и ООН относительно снятия всех препятствий для торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием, включая зерно и удобрения. Мы настойчиво добиваемся полного выполнения этого меморандума, страны ЕС пошли на некоторые послабления, но они выражены в изменениях или разъяснениях, которые давались ЕК к уже принятым регламентам… Мы продолжаем настаивать на том, чтобы эти послабления были сделаны не путем разъяснений, которые не имеют юридической силы, а путем изменения регламентов", — сказал он в эфире "России 24".

Ранее в СМИ сообщили, что шесть стран Евросоюза, включая Францию и Германию, призывают Брюссель скорректировать санкции против России таким образом, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений. Как отмечается, хотя Еврокомиссия предоставила рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений, правительства ряда стран и транспортные операторы говорят, что они недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.