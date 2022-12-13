МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в ноябре выросли на 7,3% в годовом выражении против 7,7% в октябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Американский инвестор назвал причину сохранения проблемы инфляции в мире

Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 13 декабря, в 16.30 мск.

В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии опубликует окончательную оценку по инфляции в стране за ноябрь. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась до 10% с 10,4% месяцем ранее. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

В то же время Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране в августе-октябре. Аналитики полагают, что показатель вырос до 3,7% с 3,6% в июле-сентябре.

В 13.00 мск Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в декабре вырос до минус 26,4 пункта с минус 36,7 пункта месяцем ранее.