Инвестор Роджерс: вложения в Россию могут быть выгодными и их стоит рассмотреть сейчас
ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Вложения в Россию и Украину могут быть выгодными и их стоит прямо сейчас рассмотреть тем инвесторам, которые не находятся под действием западных санкций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
"Если вы инвестируете в страну, где идут военные действия или гражданская война, особенно приближающиеся к окончанию, то вы можете заработать много денег. Я не могу инвестировать в Украину или Россию прямо сейчас, но я определенно хотел бы", — отметил Роджерс.
Инвестор указал, что представителям тех стран, которые не находятся под влиянием антироссийских санкций, следует "прямо сейчас" рассмотреть возможность инвестиций в Россию.
По его словам, многим западным инвесторам пришлось покинуть российский рынок "из-за их собственных правительств".
"Если вы можете, если у вас есть терпение, вы обычно много получаете", — резюмировал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
https://1prime.ru/state_regulation/20221213/839146551.html