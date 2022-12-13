ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Вложения в Россию и Украину могут быть выгодными и их стоит прямо сейчас рассмотреть тем инвесторам, которые не находятся под действием западных санкций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. Американский инвестор назвал причину сохранения проблемы инфляции в мире

Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"Если вы инвестируете в страну, где идут военные действия или гражданская война, особенно приближающиеся к окончанию, то вы можете заработать много денег. Я не могу инвестировать в Украину или Россию прямо сейчас, но я определенно хотел бы", — отметил Роджерс.

Инвестор указал, что представителям тех стран, которые не находятся под влиянием антироссийских санкций, следует "прямо сейчас" рассмотреть возможность инвестиций в Россию.

По его словам, многим западным инвесторам пришлось покинуть российский рынок "из-за их собственных правительств".

"Если вы можете, если у вас есть терпение, вы обычно много получаете", — резюмировал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.