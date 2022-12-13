КИШИНЕВ, 13 дек — ПРАЙМ. Доля экспорта Молдавии в Россию от общего показателя вряд ли достигнет по итогу года значения в 5%, заявил министр экономики Молдавии Дмитрий Алайба. Молдавский минсельхоз призвал Россельхознадзор к сотрудничеству

"Всего 15 лет назад 70% нашей торговли приходилось на Россию/СНГ. Сегодня почти 70% нашей торговли приходится на Европейский союз. В 2022 году я не думаю, что у нас будет хотя бы 5% с Россией", — написал Алайба в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

По его словам, такой динамике способствовало в том числе соглашение о свободной торговле с ЕС. Алайба указал, что молдавские производители в последнее время сумели переориентироваться на новые рынки в сжатые сроки.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская