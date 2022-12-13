МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция на Украине в ноябре замедлилась до 26,5% против 26,6% в октябре, сообщает Нацбанк страны со ссылкой на данные государственной службы статистики Украины. Годовая инфляция в Германии замедлилась до десяти процентов

"В ноябре 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении остается практически на уровне предыдущего месяца и составляет 26,5% (в октябре – 26,6%). В месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины", — говорится в сообщении на сайте НБУ.

Там же уточняется, что динамика потребительской инфляции в ноябре свидетельствует об ослаблении инфляционного давления из-за расширения предложения сырых продуктов питания и более слабого спроса. В то же время темпы роста потребительских цен продолжают сохраняться на высоком уровне из-за дефицита электроэнергии.

"Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 28,0%.г/г. Кроме того, в дальнейшем дорожали импортируемые продукты питания. Удорожание непродовольственных товаров ускорилось до 20,7% г/г. Темпы роста стоимости услуг остались на уровне предыдущего месяца (15,6% г/г). Замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 44,4% г/г)", — говорится в сообщении.

С одной стороны, более высокими темпами дорожали алкогольные напитки из-за увеличения производственных затрат бизнеса на энергию, сырье, тару, с другой стороны — замедлялся рост стоимости транспортных услуг и цен на фармацевтическую продукцию. Кроме того, мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги населению сдерживал административную инфляцию, утонили в НБУ.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что инфляция на Украине в октябре составила порядка 26%, к концу года она может увеличиться до 28%.