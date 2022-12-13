МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Коллективный Запад", пытаясь разрушить российскую экономику, недооценил устойчивость отечественных систем, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания Экспертного совета при правительстве. Страны G7 хотят усилить экономическое давление на Россию

"Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и на дестабилизацию общества. Однако оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке", — сказал председатель кабмина.

Глава правительства также отметил эффективность мероприятий, реализованных по поручению президента Владимира Путина, которые позволили стабилизировать бюджет и ключевые сектора экономики.

Помимо этого, Мишустин подчеркнул, что негативные прогнозы, касающиеся экономики России, не сбылись, несмотря на ожидание Минэкономики сокращения ВВП на уровне менее трех процентов по итогам 2022 года.

Председатель правительства добавил, что в данных момент наблюдается период адаптации России к западному санкционному режиму.