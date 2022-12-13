МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Объем субсидий от государства, выделенный ВЭБ на компенсацию заемщикам разницы между фактическим значением ключевой ставки и значением, зафиксированным по проектам в "Фабрике проектного финансирования" составил 6,2 миллиарда рублей, что помогло в рамках программы обеспечить инвестиции в экономику страны более чем на 500 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации Юрий Корсун. ВЭБ готов обслуживать расчеты в нацвалютах

"Фабрика" – возможно, один из самых эффективных механизмов с точки зрения того, сколько можно получить частных инвестиций на каждый рубль, вложенный государством. Получается, что мы за четыре года существования фабрики выплатили субсидий на 6,2 миллиарда рублей, что получается в среднем — чуть больше 1,5 миллиарда в год", — сообщил Корсун.

ВЭБ и банки, при этом, уже выделили более 300 миллиардов "живых денег" на финансирование проектов, а частные инвесторы — еще более 200 миллиардов. "Сейчас "живых" денег в проекты "Фабрики" вложено больше половины триллиона. И получается, что за четыре года всего использовали 6,2 миллиарда субсидий для того, чтобы иметь полумиллионный портфель вот этих вот инвестиций живых, которые уже зашли в экономику", — добавил он.

Корсун также объяснил, что процесс субсидирования ставки для инициаторов проектов очень комфортный. Заемщики не вовлечены в процесс взаимодействия ВЭБа с государством, но при этом "они знают, что в день уплаты процентов, они получают живую компенсацию деньгами от ВЭБа". "И по всем нашим кредитам ВЭБ день в день выполнил обязательства по всем 17 сделкам", — заключил Корсун.

Сейчас в рамках "Фабрики" идет работа над 34 проектами общей стоимостью порядка 1,7 триллиона рублей. При этом объём заемного финансирования по этим проектам составляет 1,3 триллиона рублей, участие ВЭБа – 273 миллиарда рублей, участие банков-партнёров — 894 миллиарда рублей, а вложений собственных средств инициаторов проектов — свыше 450 миллиардов рублей. При этом, на стадии реализации сейчас находятся 17 проектов. По ним ВЭБ и банки-партнёры направили в российскую экономику 315 миллиардов рублей, а еще 214 миллиардов рублей — это собственные средства инициаторов проектов, уточнили в ВЭБ.

Фабрика проектного финансирования была запущена в 2018 году, став новым реально работающим механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ, предоставляя заёмщику совместный кредит. Согласно схеме финансирования проектов фабрики, опубликованной на сайте ВЭБ, в нее могут попасть проекты, соответствующие следующим критериям. Стоимость проекта от трех миллиардов рублей, окупаемость — до 30 лет, срок финансирования проекта — до 20 лет, а собственные средства заемщика в проекте — минимум 20%. Также появилась возможность по проектам, которые будут одобрены в 2023 году снижать долю собственных средств до 15 %.