ТОКИО, 14 дек — ПРАЙМ. Крупные производственные компании Японии четвертый квартал подряд пессимистично оценивают состояние экономической конъюнктуры в стране, такие выводы следуют из обнародованного в среду ежеквартального исследования Банка Японии (Центральный банк страны) Tankan. Япония для повышения военных расходов может повысить налог на табак

Исследование Tankan проводится раз в три месяца среди 9200 крупных японских компаний производственной и непроизводственной сферы. Опрос проводился с 10 ноября по 13 декабря. Результат получается путем вычитания: из числа положительно оценивших состояние экономики вычитается число отрицательных ответов.

Среди крупных производственных компаний индекс составил 7, что на 1 пункт хуже, чем при предыдущем исследовании, сообщает телеканал NHK. Ухудшение оценки продолжается уже четвертый квартал подряд. Несмотря на улучшение ситуации с поставкой деталей, у производителей вызывает опасение рост цен на сырье.

Среди предприятий непроизводственной сферы, напротив, за счет снятия ковидных ограничений и допуск в страну иностранных туристов наблюдается улучшение оценки – индекс составил 19 баллов, что на 5 пунктов выше, чем результат предыдущего исследования.

В краткосрочной перспективе у производственных компаний вызывает беспокойство замедление мировой экономики и рост цен на сырье, что отразилось на их оценке ситуации через три месяца – еще на 1 пункт ниже нынешнего. Предприятия непроизводственной сферы также пессимистично оценивают перспективы из-за роста цен и роста заражений коронавирусом — их оценка конъюнктуры через три месяца ниже нынешней на 8 пунктов.