МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в среду данным Банка Испании, на конец 3-го квартала государственный долг страны сократился до 116,0% от ВВП. Названа сумма, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году

В конце 3-го квартала прошлого года долг составлял 121,9% от ВВП, а в конце 2-го квартала 2022 года — 116,1%.