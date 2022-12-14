2022-12-14T12:45:16+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221214/839165979.html
Отношение долга Испании к ВВП снизилось в третьем квартале
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Согласно вышедшим в среду данным Банка Испании, на конец 3-го квартала государственный долг страны сократился до 116,0% от ВВП. В конце 3-го квартала прошлого года долг составлял... ПРАЙМ, 14.12.2022
экономика, новости, долги, испания, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в среду данным Банка Испании, на конец 3-го квартала государственный долг страны сократился до 116,0% от ВВП.
В конце 3-го квартала прошлого года долг составлял 121,9% от ВВП, а в конце 2-го квартала 2022 года — 116,1%.