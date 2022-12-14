МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 6 по 12 декабря замедлилась до 0,19% с 0,58% неделей ранее, на которую пришлась индексация тарифов ЖКХ, с начала года цены выросли на 11,86%, сообщил в среду Росстат. Инфляция в России в ноябре немного ускорилась

"За период с 6 по 12 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала декабря – 100,71%, с начала года – 111,86%", — говорится в публикации.

На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию несколько замедлился — до 2,7% с 2,9% неделей ранее. При этом цена на огурцы замедлилась значительно — до 8,2% с 14,2% на предыдущей неделе. Свекла подорожала на 2,8%, морковь – на 2,3%, лук – на 1,7%, капуста и яблоки – на 1,6%, помидоры – на 1,3%, картофель – на 1,1%, бананы – на 0,5%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 16 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и сахар — на 1,57% и 1,38% соответственно. Мясные консервы для детского питания уменьшились в цене на 0,78%, соль — на 0,51%, подсолнечное масло — на 0,48%, куриное мясо — на 0,43%, вареная колбаса и рис — на 0,35%. Фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания подешевели на 0,3% соответственно, сметана – на 0,2%, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, чай, мука – на 0,1%.

Подорожание наблюдалось по 17 наименованиям продуктов, и сильнее всего подорожали яйца — на 0,74%. Кроме того, выросла стоимость мороженой рыбы — на 0,55%, шоколадных конфет — на 0,51%. Также увеличились в цене: баранина – на 0,4%, сливочное масло и пастеризованное молоко – на 0,3%, маргарин и пшено – на 0,2%, говядина, творог, сычужные сыры, вермишель – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен спички — подорожали на 0,33%. Следом идут женские гигиенические прокладки — на 0,27%, порошок — на 0,14%, сухие корма для домашних животных — на 0,12%, пеленки для новорожденных — на 0,09%. Цены на зубные пасты снизились на 0,4%, зубные щетки и туалетную бумагу – на 0,2%, хозяйственное мыло – на 0,1%.

На неделе с 6 по 12 декабря цены на электропылесосы выросли на 0,13%, смартфоны — на 0,03%, а на телевизоры снизились — на 0,11%. Цены как на отечественные легковые автомобили, так и на иностранные не изменились. Автомобильный бензин вырос на 0,01%, на дизельное топливо – на 0,65%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на большинство наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. Сильнее всего подорожали поливитамины и анальгин — на 0,5%, противовирусный препарат "Эргоферон" и мазь "Левомеколь" — на 0,51%, а также препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,6%. Подешевели валидол, комбинированные анальгетики и нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид".

Рост стоимости полета в салоне экономического класса ускорился до 8,6% с 5,71% на прошлой отчетной неделе.