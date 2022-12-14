МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении на 12 декабря ускорилась до 12,65% с 12,5% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России ускорилась до 12,5 процента на 5 декабря

"На неделе с 6 по 12 декабря 2022 года инфляция составила 0,19%, с начала года – 11,86% (к соответствующему периоду прошлого года – 12,65% год к году)", — говорится в документе министерства.

Как указано в обзоре, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,15% против 0,17% неделей ранее за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (на 2,66%). На остальные продукты питания дефляция сохранилась на уровне предыдущей недели (минус 0,14%).

"В секторе непродовольственных товаров фиксируется околонулевой рост цен (0,01%). На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,97% при продолжающемся переносе индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг, а также удорожании авиабилетов", — указано в документе министерства.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.