МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Процесс девалютизации балансов банков РФ продолжился в последние месяцы, происходит изменение структуры спроса на деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ сообщил о росте международных резервов России за неделю

"Процесс девалютизации банковских балансов в последние месяцы продолжился, происходит изменение структуры спроса на деньги. Вместо иностранной валюты для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России в настоящее время не видит необходимости вводить дополнительное регулирование валютных позиций банков.

"У нас появляются возможности устанавливать дифференцированные надбавки в зависимости от типа валюты. На настоящий момент мы не видим необходимости в использовании такого инструментария", — сказала она.

Глава Банка России также добавила, что ЦБ будет смотреть на то, что происходит с балансами банков, с их открытой валютной позицией, и по мере необходимости применять эти механизмы.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.