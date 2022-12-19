2022-12-19T17:24:00+03:00
2022-12-19T17:36:08+03:00
2022-12-19T17:24:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221219/839230717.html
Лукашенко прокомментировал укрепление связей Минска и Москвы
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Белорусский лидер в ходе визита в Минск президента России Владимира Путина в понедельник отметил, что укрепление связей двух стран — естественный ответ на происходящие в мире... ПРАЙМ, 19.12.2022
экономика, новости, россия, александр лукашенко, сотрудничество
https://1prime.ru/images/83923/06/839230673.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83923/06/839230673.jpg
https://1prime.ru/images/83923/06/839230672.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83923/06/839230672.jpg
https://1prime.ru/images/83923/06/839230660.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83923/06/839230660.jpg
https://1prime.ru/gas/20221219/839228684.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Укрепление российско-белорусских отношений является естественным ответом на происходящее в мире, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер в ходе визита в Минск президента России Владимира Путина в понедельник отметил, что укрепление связей двух стран — естественный ответ на происходящие в мире перемены.
"Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", — подчеркнул Лукашенко.
Глава Белоруссии добавил, что Минск и Москва вместе преодолели санкционные издержки. Он отметил продвижение в работа специалистов государств в реализации союзных программ по импортозамещению.