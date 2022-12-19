МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Укрепление российско-белорусских отношений является естественным ответом на происходящее в мире, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Путин и Лукашенко затронут газовый вопрос на переговорах

Белорусский лидер в ходе визита в Минск президента России Владимира Путина в понедельник отметил, что укрепление связей двух стран — естественный ответ на происходящие в мире перемены.

"Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что Минск и Москва вместе преодолели санкционные издержки. Он отметил продвижение в работа специалистов государств в реализации союзных программ по импортозамещению.