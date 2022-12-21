МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре замедлили снижение до 0,4% после 2,5% в октябре в месячном выражении, в годовом снижение составило 1,9%, говорится в сообщении Росстата. Мишустин сообщил о расширении экспорта промтоваров в страны БРИКС

"В ноябре 2022 года по сравнению с октябрем 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,6%, по сравнению с декабрем 2021 года – 97,5%", — говорится в документе.

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в ноябре снизились на 1,9% после роста на 0,8% в октябре, на 3,8% в сентябре и августе, 6,1% в июле и 11,3% в июне.

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей выросли на 1,3% после снижения на 5,5% в октябре (с начала года они снизились на 12,6%). В обрабатывающих производствах снижение цен замедлилось — до 0,8% с 1,9% в октябре (с начала года цены снизились на 0,2%). В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей снизились в ноябре на 1,2% после 0,3% месяцем ранее (с начала года выросли на 5,1%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в ноябре не изменились (с начала года — рост на 4,8%).

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в добыче полезных ископаемых в ноябре снизились на 12,3%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 0,6%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 5,1%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 4,9%.