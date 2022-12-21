МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Минэкономразвития сообщило об ускорении инфляции в России

"На неделе с 13 по 19 декабря 2022 года инфляция составила 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 12,35% год к году (12,65% год к году неделей ранее)", — говорится в документе министерства.

Как указано в обзоре, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,15% неделей ранее за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (на 1,5% против 2,7%). На остальные продукты питания сохранилась дефляция на уровне 0,07%.

"В секторе непродовольственных товаров зафиксирована дефляция (минус 0,03%) преимущественно за счет возобновившегося снижения цен на электро- и бытовые приборы. На регулируемые и туристические услуги цены снизились (минус 0,18%) за счет удешевления авиабилетов и услуг гостиниц", — указано в документе министерства.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.