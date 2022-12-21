АФИНЫ, 21 дек — ПРАЙМ. В Греции валовый внутренний продукт вырастет в этом году на 6,2%, а в 2023 году на 1,5%, прогнозирует Банк Греции в промежуточном отчете о денежно-кредитной политике, представленном в среду спикеру парламента. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА. В Греции пообещали Европе помочь обрести независимость от российского газа

В бюджете предусмотрен рост ВВП на 5,6% в этом году и на 1,8% в 2023 году.

"Банк Греции прогнозирует восстановление темпов роста греческой экономики в ближайшие годы, они достигнут 3,0% в 2024 году и 2,8% в 2025 году. Эти показатели могут быть достигнуты при условии, что, с одной стороны, будет деэскалация геополитического кризиса и цены на энергоносители снизятся, а с другой стороны, греческая экономика будет по-прежнему значительно укрепляться за счет международного туризма, хорошего хода реализации инвестиционных планов и стабильной перспективы развития еврозоны", — сообщает агентство.

Как утверждается в отчете, "учитывая, что 2023 год является годом национальных выборов, политические силы должны сотрудничать и соглашаться, чтобы выполнить основные обязательства экономической политики и сохранить то, чего греческая экономика достигла за последнее десятилетие".

В то же время в документе отмечается, что прогнозы будущего курса экономики подвержены неопределенностям и рискам, в основном связанным с внешними факторами.

В частности, темпы роста греческой экономики могут замедлиться больше, чем ожидалось, в случае дальнейшей эскалации кризиса на Украине, так как это приведет к более резкому замедлению мировой экономики; более высокой и более длительной инфляции, которая приведет к более высокому росту номинальной заработной платы и, таким образом, приведет к обратному росту инфляции; новой волны пандемии; низкого уровня освоения фондов ЕС; возникновения проблемных кредитов нового поколения из-за пандемии и энергетического кризиса после окончания мер государственной поддержки и задержки формирования правительства после парламентских выборов. Эскалация геополитической напряженности в регионе юго-восточного Средиземноморья также представляет риск для греческой экономики, пишет агентство.

Банк Греции прогнозирует снижение инфляции до 5,8% в 2023 году с "особенно высокого уровня" в 9,4% в этом году, в основном из-за повышательной тенденции цен на энергоносители, но также подорожания продуктов питания.

Предполагается, что в 2023 году и в 2024 году инфляция будет постепенно снижаться до 5,8% и 3,6% соответственно, в основном отражая ожидаемое снижение цен на энергоносители и негативное влияние базы сравнения.