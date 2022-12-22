Hill: США могут обойтись с Украиной так же, как с Афганистаном
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В ходе конфликта на Украине на каком-то этапе США начнут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация предыдущего президента Дональда Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана, считает обозреватель издания The Hill Харлан Ульман.
По его словам, некоторые представители Пентагона характеризуют конфликт как "Большая Россия против Малой России". Это означает, что Украина вряд ли одержит победу над более крупной и могущественной Россией, если боевые действия будут продолжаться в течение длительного времени, поясняет автор.
"Кто окажется прав, пока остается только догадываться", — отмечает Ульман.
Стратегия США, фактически принятая НАТО и Евросоюзом, заключается в предоставлении Украине военной и невоенной помощи, достаточной для обороны и выживания, но не обязательно достаточной для того, чтобы "изгнать Россию со всех или с большей части" территорий, присоединенных в 2014 и 2022 годах, либо спровоцировать эскалацию со стороны Москвы.
"Хотя возможная поставка ракетной батареи Patriot на Украину является сильным политическим сигналом, тактический эффект может быть минимальным", — отмечает эксперт.
Он также выразил сомнение в том, что США и НАТО, несмотря на твердую договоренность насчет поддержки Украины, сохранят сплоченность, если конфликт будет "продолжаться бесконечно".
https://1prime.ru/state_regulation/20221222/839260426.html