МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В ходе конфликта на Украине на каком-то этапе США начнут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация предыдущего президента Дональда Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана, считает обозреватель издания The Hill Харлан Ульман. Байден заявил, что передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации

По его словам, некоторые представители Пентагона характеризуют конфликт как "Большая Россия против Малой России". Это означает, что Украина вряд ли одержит победу над более крупной и могущественной Россией, если боевые действия будут продолжаться в течение длительного времени, поясняет автор.

"Кто окажется прав, пока остается только догадываться", — отмечает Ульман.

Стратегия США, фактически принятая НАТО и Евросоюзом, заключается в предоставлении Украине военной и невоенной помощи, достаточной для обороны и выживания, но не обязательно достаточной для того, чтобы "изгнать Россию со всех или с большей части" территорий, присоединенных в 2014 и 2022 годах, либо спровоцировать эскалацию со стороны Москвы.

"Хотя возможная поставка ракетной батареи Patriot на Украину является сильным политическим сигналом, тактический эффект может быть минимальным", — отмечает эксперт.

Он также выразил сомнение в том, что США и НАТО, несмотря на твердую договоренность насчет поддержки Украины, сохранят сплоченность, если конфликт будет "продолжаться бесконечно".