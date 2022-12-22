МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Минфин России может вернуться к покупкам валюты в 2023 году, если нефтегазовые доходы бюджета будут выше 8 триллионов рублей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Риска дефицита наличной валюты для покупки нет, считает Банк России

"Мы не собираемся покупать (валюту — ред.) в этом году. В следующем — если цены будут приемлемыми и ожидания (нефтегазовых доходов – ред.) будут выше 8 триллионов, то, как и раньше, будем выходить на рынок", — сказал Силуанов.

Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета.

Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.

Такой объем соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар. Это обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, говорилось в пояснительной записке.

Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы смогут быть выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета — составить соответственно 2% и 1,4% ВВП.