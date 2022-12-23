СМИ сообщили об увеличении расходов бюджета России на триллионы рублей
СМИ: запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета России увеличат на 2 триллиона рублей
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета, запланированные на 2022 год, решили увеличить на 2 триллиона рублей — с утвержденных ранее 29 до 31 триллиона, передают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Один из источников отметил, что речь идет о переносе финансирования части обязательств 2023 года на текущий год. При этом он усомнился, что запланированная сумма будет до конца года освоена целиком — фактическое исполнение расходов составит порядка 30 триллионов рублей. Уточнение бюджетной росписи, по его словам, в данном случае носит отчасти технический характер.