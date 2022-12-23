МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета, запланированные на 2022 год, решили увеличить на 2 триллиона рублей — с утвержденных ранее 29 до 31 триллиона, передают "Ведомости" со ссылкой на источники. Поступления в бюджет от экспорта энергоносителей выросли за 11 месяцев

Один из источников отметил, что речь идет о переносе финансирования части обязательств 2023 года на текущий год. При этом он усомнился, что запланированная сумма будет до конца года освоена целиком — фактическое исполнение расходов составит порядка 30 триллионов рублей. Уточнение бюджетной росписи, по его словам, в данном случае носит отчасти технический характер.