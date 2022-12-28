МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. На Западе вынуждены признать, что ни одна из целей, ставившихся перед антироссийскими санкциями, не достигнута, пишет французское издание Le Figaro. Путин подписал указ об ответе на потолок цен на нефть

Как отмечается, традиционный российский экспорт продолжается — только Европу заменила Азия — при этом Россия продолжила сделки со странами ЕС, хоть в меньшем объеме.

"Самое обидное, однако, это то, что она укрепила при этом связи с другими партнерами, которые никогда не осуждали спецоперацию России (за исключением итогового коммюнике G20 в ноябре): Китаем, Турцией и Индией", — говорится в статье.

Согласно приведенной статистике, экспорт в западные страны рухнул на 62 процента в ЕС, на 72 процента в США и на 99 процентов в Великобританию. "Эти страны потеряли российский импорт. Зато Китай и Индия, напротив, приобрели больше российских товаров. Со своей стороны, Турция, единственный член НАТО, который не участвует в санкциях в отношении России, в настоящее время отправляет более 40 процентов российского экспорта в 34 страны, что свидетельствует о ее неоднозначной позиции в этом конфликте", — отмечается в тексте.

По последним имеющимся данным, в октябре 2022 года Россия импортировала товаров на сумму 14,2 миллиарда долларов в 34 страны против 17,7 миллиарда годом ранее. "Безусловно, значительный спад, но российская экономика, похоже, очень далека от того, чтобы исполнить план Запада, — умереть от самоизоляции (автаркии)", — делается вывод в публикации.