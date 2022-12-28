Le Figaro: Запад вынужден признать провал попыток экономической изоляции России
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. На Западе вынуждены признать, что ни одна из целей, ставившихся перед антироссийскими санкциями, не достигнута, пишет французское издание Le Figaro.
Как отмечается, традиционный российский экспорт продолжается — только Европу заменила Азия — при этом Россия продолжила сделки со странами ЕС, хоть в меньшем объеме.
"Самое обидное, однако, это то, что она укрепила при этом связи с другими партнерами, которые никогда не осуждали спецоперацию России (за исключением итогового коммюнике G20 в ноябре): Китаем, Турцией и Индией", — говорится в статье.
Согласно приведенной статистике, экспорт в западные страны рухнул на 62 процента в ЕС, на 72 процента в США и на 99 процентов в Великобританию. "Эти страны потеряли российский импорт. Зато Китай и Индия, напротив, приобрели больше российских товаров. Со своей стороны, Турция, единственный член НАТО, который не участвует в санкциях в отношении России, в настоящее время отправляет более 40 процентов российского экспорта в 34 страны, что свидетельствует о ее неоднозначной позиции в этом конфликте", — отмечается в тексте.
По последним имеющимся данным, в октябре 2022 года Россия импортировала товаров на сумму 14,2 миллиарда долларов в 34 страны против 17,7 миллиарда годом ранее. "Безусловно, значительный спад, но российская экономика, похоже, очень далека от того, чтобы исполнить план Запада, — умереть от самоизоляции (автаркии)", — делается вывод в публикации.
https://1prime.ru/state_regulation/20221228/839329711.html