МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось, отмечает обозреватель немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер. Во Франции признали провал попыток экономической изоляции России

"По традиции в конце года русские еще раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы. Уж больно они любят праздники, которые начинаются для них 31 декабря с новогодней елки, подарков, а с некоторых пор (тянущихся уже много лет) и с посещения дорогих ресторанов", — написал он.

"Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом. Однако примечательно, что в этом году спрос на места в ресторанах в Москве даже выше, чем в прошлом", — добавил журналист.

По его словам, это не вяжется с представлением о стране, которая "находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями".

"В апреле Международный валютный фонд предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5 процента. В июле он понизил прогноз до 6 процентов, а в последний раз в октябре — согласился на совсем уж жалкие 3,4 процента. Да и прогноз Фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5 процента всего 2,3", — говорится в статье.

Штайнер напоминает, что Россия переживала и худшие времена. "Вспомним хотя бы, что ВВП во время финансового кризиса 2009 года упал на 7,8 процента. Уже не говоря о крахе рубля в 1998 году, который почти у всех выбил почву из-под ног", — отметил он.