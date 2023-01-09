МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украина должна выплатить в 2023 году 658,4 миллиарда гривен (около 17,9 миллиарда долларов) госдолга, пишет в понедельник украинское издание Liga.net. На Украине оценили уровень безработицы в стране более чем в 30 процентов

"Украина должна погасить 658,4 миллиардов гривен (17,9 миллиарда долларов – ред.) государственного внутреннего и внешнего долга в 2023 году. Согласно структуре выплат, 536 миллиардов гривен (14,6 миллиарда долларов – ред.) будет потрачено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 122,3 миллиарда гривен (3,3 миллиарда долларов – ред.) – государственного внешнего долга", — пишет Liga.net со ссылкой на данные минфина Украины.

По данным издания, пик выплат придется на май – 102,5 миллиарда гривен (около 2,8 миллиарда долларов). В июне и ноябре Киеву нужно будет выплатить 89,9 миллиарда гривен (2,4 миллиарда долларов) и 84 миллиарда (почти 2,3 миллиарда долларов) соответственно.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг страны на конец ноября превысил 107,46 миллиарда долларов США, соотношение госдолга к ВВП составило 83,1%.