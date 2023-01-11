МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент Путин заявил, что по итогу года уровень безработицы в России составил 3,7%. Путин назвал объем дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета России

"Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции ", — сказал он на совещании с членами правительства.

Россия достигла нового исторического минимума по уровню безработицы в 3,7% в ноябре 2022 года, об этом заявлял глава правительства Михаил Мишустин.