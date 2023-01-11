2023-01-11T16:07:42+03:00
2023-01-11T16:07:42+03:00
2023-01-11T16:07:42+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230111/839446350.html
Путин заявил, что уровень безработицы по итогу года составил 3,7 процента
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Президент Путин заявил, что по итогу года уровень безработицы в России составил 3,7%. "Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким... ПРАЙМ, 11.01.2023
экономика, новости, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент Путин заявил, что по итогу года уровень безработицы в России составил 3,7%.
"Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции ", — сказал он на совещании с членами правительства.
Россия достигла нового исторического минимума по уровню безработицы в 3,7% в ноябре 2022 года, об этом заявлял глава правительства Михаил Мишустин.