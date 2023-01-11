МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС в прошлом году на 4,2%, сообщили в украинском министерстве экономики. Экспортеры АПК смогут компенсировать расходы на транспортировку

"Экспорт товаров в страны ЕС по итогам 2022 года вырос на 4,2% по сравнению с 2021 годом и составил около 28 миллиардов долларов", — говорится в сообщении на сайте минэкономики Украины.

Также, по данным ведомства, в этом году Киев рассчитывает увеличить экспорт товаров и услуг на 7,2%

"Мы настроены активно продвигать украинский экспорт на внешних рынках, работать на дальнейшее уменьшение барьеров для экспорта украинских товаров и услуг путем поддержки экспорта через развитие инструментов кредитования, страхования и перестрахования экспорта", — приводит ведомство слова министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Начиная с 4 июня Евросоюз сроком на год снял все пошлины и сборы на любую продукцию, поступающую с Украины, что значительно облегчило ей доступ на европейский рынок.