МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину удалось собрать команду людей, которые заинтересованы в работе, он смог выстроить все технологически и это приносит свои результаты, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с правительством. Путин отметил стабильное состояние российской экономики

"Михаилу Владимировичу удалось собрать эффективную, современную команду заинтересованных людей — заинтересованных в результатах работы, (удалось) технологически хорошо выстроить всю эту деятельность, и это приносит, конечно, соответствующие результаты", — сказал российский лидер.