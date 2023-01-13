АНКАРА, 13 янв — ПРАЙМ. Прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В ООН рассказали о работе над снятием препятствий для экспорта удобрений

Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут быть сняты.

"На сегодняшний день экспортировано 17 миллионов тонн украинского зерна. Однако мы все еще наблюдаем перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания. Ситуация с нашей продукцией также не внушает оптимизма. Прогресса в реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается", — приводит слова дипломата газета Yeni Şafak.

По словам посла, "российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам".

Ерхов также сообщил, что Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую агропродукцию в портах, возобновление поставок аммиака блокируется Киевом.

"Есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам. Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом", — сказал дипломат.

По его словам, "речь идет о 2,5 миллионах тонн сырья в год, чего достаточно для производства 7 миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек".

"Все это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями", — отметил посол.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.