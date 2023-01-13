ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Финляндии в декабре составила 9,1% — на том же уровне, что и в ноябре, инфляция за год составила 7,1%, сообщает в пятницу статистическое управление страны. Годовая инфляция в США замедлилась до 6,5 процента

Ранее ведомство сообщало, что инфляция в ноябре составила 9,1%.

"Потребительские цены больше всего выросли в декабре за счет роста цен на электроэнергию, средней процентной ставки по жилищным и потребительским кредитам, а также роста цен на дизельное топливо по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.

Цены на электроэнергию выросли на 64%, а процентные ставки по ипотеке — на 124% по сравнению с прошлым годом.

Средняя инфляция за последний год составила в Финляндии 7,1%, уточняется в сообщении.