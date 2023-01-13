2023-01-13T12:38:52+03:00
2023-01-13T12:38:52+03:00
2023-01-13T12:38:52+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230113/839464420.html
Среднегодовая инфляция в Польше выросла почти в три раза в 2022 году
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https://россиясегодня.рф
Среднегодовая инфляция в Польше в 2022 году составила 14,4%, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). В 2021 году среднегодовая инфляция в Польше составила... ПРАЙМ, 13.01.2023
экономика, новости, польша, инфляция, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 13 янв — ПРАЙМ. Среднегодовая инфляция в Польше в 2022 году составила 14,4%, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).
В 2021 году среднегодовая инфляция в Польше составила 5,1%.
При этом, в декабре инфляция по сравнению с ноябрем 2022 года составила 0,1%, а по сравнению с декабрем 2021 года – 16,6%.
Это говорит о некотором замедлении инфляции, которая в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 составила 17,5%.