ВАРШАВА, 13 янв — ПРАЙМ. Среднегодовая инфляция в Польше в 2022 году составила 14,4%, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). Инфляция в Финляндии составила 9,1 процента в декабре

В 2021 году среднегодовая инфляция в Польше составила 5,1%.

При этом, в декабре инфляция по сравнению с ноябрем 2022 года составила 0,1%, а по сравнению с декабрем 2021 года – 16,6%.

Это говорит о некотором замедлении инфляции, которая в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 составила 17,5%.