МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился принять предложение МИД РФ не платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Объем ФНБ за декабрь сократился на 955 миллиардов рублей

"Принять предложение МИДа России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 20022 год", — говорится в документе.