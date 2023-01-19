АШХАБАД, 19 янв — ПРАЙМ. Россия и Туркмения готовят к запуску совместные проекты в транспорте, автомобиле- и судостроении, фармацевтике, геологоразведке, нефтегазовой отрасли, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума. Решетников заявил об интересе России в наращивании торговли с Туркменией

"В Туркменистане уже реализуется более 20 инвестпроектов с российским участием с объемом инвестиций 3,5 миллиарда долларов. Готовятся к запуску новые: в транспорте, строительстве, автомобиле- и судостроении, фармацевтике, геологоразведке, нефтегазовой отрасли", — сказал Решетников.

Так, по его словам, судостроительные компании из Татарстана и Санкт-Петербурга ведут переговоры по строительству двух паромов и одного сухогруза для Туркмении.

Решетников подчеркнул, что Россия заинтересована в привлечении инвестиций из Туркмении. "В России сейчас открываются новые рынки и ниши. И правительство Российской Федерации, и регионы существенно упростили работу для бизнеса, и адаптировали механизмы господдержки в текущей ситуации", — добавил он.

"Углублению бизнес-кооперации и росту инвестиций будет способствовать перезапуск российско-туркменского делового совета. Завтра открывается туркмено-российский дом предпринимателя. Это перспективная торгово-выставочная площадка, которая позволит завязать новые контакты. Еще одно решение — о создании рабочего органа между финансовыми регуляторами наших стран — это поможет оперативно решить вопросы расчетов в национальных валютах, а также обеспечить банковские платежи", — заключил Решетников.