МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Власти Финляндии приняли решение заморозить российские активы на сумму примерно в 190 миллионов евро. Об этом пишет местное издание Yle со ссылкой на начальника отдела санкционной политики министерства иностранных дел Финляндии Пиа Саариваара. В Венгрии признали, что энергоснабжение страны невозможно без России

"Делами замороженных активов в стране занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 миллионов", — отмечается в статье.

Как отметила представитель дипломатической структуры Финляндии, речь идет о таких активах, как недвижимость, ценные бумаги (акции), автомобили, яхты и самолеты.

Против России ввели беспрецедентные санкции после начала специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов. США, британия и страны Евросоюза ввели порядка 11 тысяч санкций против физических и юридических лиц, а также запреты на торговлю с российскими производителями. Помимо этого, политики многих стран заявили о заморозке активов России, в том числе против золотовалютных решервов нашей страны.