Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро
МИД Финляндии Саариваара: российские активы на сумму в 187 миллионов евро заморожены
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Власти Финляндии приняли решение заморозить российские активы на сумму примерно в 190 миллионов евро. Об этом пишет местное издание Yle со ссылкой на начальника отдела санкционной политики министерства иностранных дел Финляндии Пиа Саариваара.
"Делами замороженных активов в стране занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 миллионов", — отмечается в статье.
Как отметила представитель дипломатической структуры Финляндии, речь идет о таких активах, как недвижимость, ценные бумаги (акции), автомобили, яхты и самолеты.
Против России ввели беспрецедентные санкции после начала специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов. США, британия и страны Евросоюза ввели порядка 11 тысяч санкций против физических и юридических лиц, а также запреты на торговлю с российскими производителями. Помимо этого, политики многих стран заявили о заморозке активов России, в том числе против золотовалютных решервов нашей страны.