МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо

В конце октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.

"Конечно, мы этим занимаемся. Это могут быть гуманитарные поставки продовольствия, финансируемые из резервного фонда, есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие. Последний пример – это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия", — сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, сохраняются ли у России планы безвозмездно поставлять продовольствие беднейшим странам.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 23 января в 10.00 мск.