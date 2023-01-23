БРЮССЕЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. В новый санкционный пакет Евросоюза могут войти меры против российской атомной отрасли, в том числе "Росатома", а также некоторые секторальные и персональные санкции, кроме того, санкции против России и Белоруссии могут быть объединены во избежание обхода ограничений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Российский посол оценил потери иностранного бизнеса из-за санкций

"Переговоры еще не закончились, вчера ночью состоялись обсуждения… Могу только сказать, что там (в десятом пакете — ред.) есть фамилии лиц, некоторые секторальные санкции. Уже не надо надеяться на очень большие шаги, потому что мы видим, что процесс все усложняется… Мне лично очень важно, чтобы мы вернулись к дискуссии, которая была и раньше, по поводу "Росатома". Вообще, против всего сектора атомной энергетики и ее основного предприятия "Росатом" действительно можно ввести санкции", — сообщил он журналистам перед началом Совета глав МИД стран ЕС.

Ландсбергис, также рассказал об идее объединить санкции против Белоруссии с санкциями против России, Литва поддерживает этот процесс. "Это было бы правильно, потому что есть тенденции, когда санкции, возможно, можно обойти, пользуясь теми исключениями, которые предоставляются Белоруссии. Поэтому объединив санкции, мы закроем пути для попадания товаров в Россию через Белоруссию", — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.