АФИНЫ, 23 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что рейтинговые агентства восстановят инвестиционный уровень страны в 2023 году, сейчас рынки ждут, что произойдет на парламентских выборах. Дефицит во внешнеторговом балансе Греции вырос в 2022 году

"Мы добились 11 повышений рейтинга с тех пор, как греческий народ доверился нам (правительству партии "Новая демократия" — ред.). По сути, мы в шаге от восстановления инвестиционного уровня. Одновременно у нас завершился усиленный финансовый надзор, и единственная часть головоломки, чтобы мы смогли вернуться к полной европейской нормальности, — это достичь инвестиционного уровня, что, я считаю, вполне возможно сделать в течение 2023 года", — сказал премьер на пресс-конференции на тему "Экономика, развитие и рынок труда".

"Конечно, и рейтинговые агентства, и рынки ждут, что произойдет на выборах. И я твердо верю, что если греческий народ снова поверит нам, то через несколько месяцев мы получим инвестиционный рейтинг. Интересно, могут ли наши политические оппоненты сказать то же самое с такой же уверенностью?" — сказал Мицотакис.

Сославшись на свой недавний визит в Давос, он сказал, что имидж страны за рубежом очень позитивный, интерес к инвестированию в Грецию большой.

Однако эта хорошая картина не должна наводить на мысль об отсутствии проблем в греческой экономике, считает он.

"Проблема дороговизны волнует сегодня греческое общество больше, чем какая-либо другая по вполне понятным причинам", — сказал премьер-министр.

"Мы увидели цены на природный газ, которые были даже в десять раз выше, чем два года назад. Следовательно, мировая экономика сталкивается с явлением, которое требует принятия мер на уровне центральных банков всех стран с развитой экономикой. Процентные ставки были повышены, чтобы сдержать инфляцию, и, конечно, все страны прибегали к любым возможностям, которые им предоставлял их государственный бюджет, чтобы в первую очередь поддержать наиболее уязвимые домохозяйства и предприятия", — сказал Мицотакис.

По его словам, "цены могут быть все еще высокими", но последние статистические данные показывают снижение инфляции.

"Мы все еще наблюдаем систематически высокую инфляцию на продукты питания, которая ниже, чем в ЕС", — сказал премьер.

Он назвал инфляционный кризис "импортированным" и сказал, что правительство ответило на него серией мер для поддержки населения, самая важная из которых касалась счетов за электроэнергию.

В случае победы на парламентских выборах Мицотакис считает основной задачей повышение доходов и заработной платы.

На вопрос, связано ли повышение минимальной заработной платы с 1 апреля вместо 1 мая со скорым проведением выборов, Мицотакис ответил "нет".

"Однако туристический сезон начинается 1 апреля, и, поскольку слишком много работников отрасли получают минимальную заработную плату, правильно, что повышение должно охватывать весь туристический сезон", — сказал он.

Премьер отметил также, что повышение заработной платы в первую очередь связано с повышением производительности греческой экономики.