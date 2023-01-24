МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил премьеру Михаилу Мишустину ускорить работу по обеспечению повышения уровня жизни жителей новых регионов и начать принятие всех соответствующих технических решений уже сегодня. Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

"Есть еще один вопрос. Михаил Владимирович, вот на что хотел бы обратить внимание, сейчас министр вспомнил о работе на новых территориях. У нас там целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее… Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее. Уже сегодня, 24 января", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что на эту задачу все средства предусмотрены.

"У нас все на это есть, мы обо всем договорились", — заключил глава государства.