Путин поручил ускорить работу для повышения уровня жизни в новых регионах
Путин поручил Мишустину ускорить работу для повышения уровня жизни в новых регионах
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил премьеру Михаилу Мишустину ускорить работу по обеспечению повышения уровня жизни жителей новых регионов и начать принятие всех соответствующих технических решений уже сегодня.
"Есть еще один вопрос. Михаил Владимирович, вот на что хотел бы обратить внимание, сейчас министр вспомнил о работе на новых территориях. У нас там целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее… Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее. Уже сегодня, 24 января", — сказал российский лидер.
Путин добавил, что на эту задачу все средства предусмотрены.
"У нас все на это есть, мы обо всем договорились", — заключил глава государства.