МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 23 января замедлилась до 11,49% с 11,57% на 16 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции в России

"На неделе с 17 по 23 января 2023 года инфляция замедлилась (0,14% после 0,15% неделей ранее). В годовом выражении инфляция продолжила снижаться до 11,49% год к году c 11,57% неделей ранее", — говорится в обзоре.

Как отмечается в документе, сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров, в основном за счет снижения цен на электро- и бытовые приборы.

"На продовольственные товары рост цен ускорился (+0,27%) при повышении темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. В секторе услуг инфляция возобновилась (+0,13%) преимущественно за счет роста цен на туристические услуги (авиабилеты и услуги санаториев)", — поясняется в документе.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил ранее в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.