ЖЕНЕВА, 25 янв — ПРАЙМ. Объем экономического производства в Евросоюзе вырастет всего на 0,2% в 2023 году из-за энергетического кризиса и инфляции, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы". Еврокомиссия сообщила о росте цен на хлеб и крупы в ЕС

"Ожидается, что объем экономического производства в Европейском Союзе вырастет всего на 0,2% в 2023 году, поскольку регион борется с энергетическим кризисом и кризисом стоимости жизни, который усугубился войной на Украине", — сказано в документе.

ООН добавляет, что это резкое замедление произойдет после неожиданно сильного роста на 3,3% в 2022 году.

"По прогнозам, в 2024 году экономический рост ускорится до 1,6% на фоне более сильного внутреннего спроса и более благоприятной глобальной конъюнктуры", — говорится в докладе.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.