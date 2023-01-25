ООН, 25 янв — ПРАЙМ. В 2023 году прогнозируется снижение глобальной инфляции до 6,5% с 9% в 2022 году, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году. Слишком низкая инфляция может вызвать сбой в экономике, заявил Путин

Как сообщают в ООН, "в 2022 году на мировую экономику обрушился ряд серьезных и усиливающих друг друга потрясений". Речь идет о пандемии COVID-19, конфликте на Украине. В числе негативных для мировой экономики в 2022 году факторов также отмечают рост инфляции, ужесточение долгового бремени, чрезвычайную ситуацию с климатом.

"Ужесточение глобальных финансовых условий в сочетании с сильным долларом усугубили финансовую и долговую уязвимость в развивающихся странах. Более 85% центральных банков во всем мире ужесточили кредитно-денежную политику и быстро повысили процентные ставки с конца 2021 года, чтобы обуздать инфляционное давление и избежать рецессии", — отмечают авторы доклада.

По данным ООН, "прогнозируется, что глобальная инфляция, достигшая в 2022 году самого высокого уровня за несколько десятилетий и составившая около 9%, снизится, но останется на уровне 6,5% в 2023 году".