ООН, 25 янв — ПРАЙМ. Рост экономики Китая ускорится в 2023 году до 4,8% с отметки в 3% в 2022, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году. Народный банк Китая вновь не стал менять ключевые ставки кредитования

Как отмечается в документе, "в 2022 году китайская экономика выросла на 3%, что намного ниже 8,1% роста, продемонстрированного в 2021 году, и официальной цели в 5,5%".

Замедление в основном связано с неоднократными локдаунами из-за COVID-19.

"Тем не менее, по прогнозам, экономический рост Китая ускорится до 4,8% в 2023 году. Несмотря на вялый внешний спрос, ожидается, что внутреннее потребление и инвестиции увеличатся за счет разворота политики, направленного на открытие всей экономики с конца 2022 года, наряду с правительственными мерами", — сказано в докладе.