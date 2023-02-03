МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Тарифы на вывоз мусора не изменятся в 2023 году, заявил Российский экологический оператор (РЭО). Правительство подготовило программу модернизации ЖКХ

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что депутаты Государственной думы предложили рассчитывать стоимость данной услуги не по нормативам, а по факту образования отходов. Согласно публикациям, такое нововведение позволит снизить счета за вывоз ТКО вдвое.

РЭО опроверг эту информацию и объяснил, что данный подход вызовет множество трудностей и не сможет гарантировать снижения сумм в квитанциях.

"Изменений тарифа в ближайшем будущем не предвидится", — заявил генеральный директор оператора Денис Буцаев, слова которого передает пресс-служба.

Он также напомнил, что максимальную сумму платежа за вывоз мусора утверждает правительство. С 1 декабря прошлого года стоимость услуги увеличили на девять процентов, но в 2023 году дополнительных повышений не ожидается, добавил он.

Следующую индексацию планируют провести во всех регионах 1 июля 2024 года.

"Поэтому полтора года роста цен на такую коммунальную услугу ждать не стоит", — заключил гендиректор РЭО.

Кроме того, оператор опроверг информацию о том, что плату за вывоз ТКО могут отменить для квартир, в которых никто не проживает, поскольку мусоровозы в любом случае приезжают на контейнерные площадки.